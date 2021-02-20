التعليم العالي: إصابة الطالب بكورونا أثناء الامتحانات «عذر طبي مفاجئ»

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جرى البدء في تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين نظام التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لحضور الطالب في الكليات النظرية يومين فقط، مقابل 3 أو 4 أيام لطلاب الكليات العملية، لافتًا إلى أنه إذا أصيب طالب أثناء الامتحانات، فإنه يقدم لإدارة الكلية، أو أي فرد من أسرته، اعتذارًا، لتطلع عليه اللجنة الطبية المختصة، وعندما تلتمس العذر له تنظم له امتحانات بديلة، أي أن الطالب المصاب سيُعامل معاملة العذر الطبي المفاجئ.

وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «on»: «إدارات الكليات المختلفة لا تدقق في مسألة حضور الطالب إلا في السكاشن والتطبيقات العملية التي تحتاج إلى تنمية مهارات، والإجراءات التي طُبقت في الجامعات بالفصل الدراسي الأول ستكون أشد في الفصل الدراسي للثاني، لأن لجان إدارة الأزمات على مستوى كل كلية في معهد سترفع تقريرا بعدد حضور الطلاب في الامتحانات والإصابات وجاهزية المستشفيات الجامعية ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات».

وتابع، أن يوم 27 فبراير الجاري سيشهد بداية استئناف الفصل الدراسي الثاني واستكمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول: «بالنسبة إلى الدراسة فإن الطالب المشتبه فيه بالإصابة بكورونا عليه أن يبلغ إدارة كليته فقط ثم يتابع المحاضرات إلكترونيًا، فيجب على الطالب أن يكون مجيدًا في الكليات العملية حتى يكون مؤهلًا إلى الدخول في المستويات التالية».

وأردف: «المجلس الأعلى للجامعات أقر حق الطالب الخائفين من خوض الامتحانات بسبب كورونا في الاحتفاظ بكامل درجاته عندما يعيد الامتحان، أي أن عدم خوضه للامتحان لن يعتبر رسوبًا، أما بالنسبة إلى موعد إعادة الامتحان فإنها ستخضع لنظم الكليات، أي أن الوزارة ليست لديها نظام موحد لمواعيد إعادة الامتحانات"»

وأشار، إلى أنه مد الفصل الدراسي 3 أسابيع حتى يستكمل الطالب الدراسة والمناهج والمهارات المطلوبة: «عندما نستأنف الامتحانات والدراسة فإننا لم نقرر ذلك اعتباطًا، حيث جرى تقييم الموقف بشكل شامل وفقا للتقارير، وهذا الأمر ليس قرارنا منفردين، بل إنه قرار مؤسسات الدولة».