«الإحصاء»: 2% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال ديسمبر

حدّث الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012-2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي، وفقًا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (دون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 99.15 خلال شهر ديسمبر 2020 (أولـي) مقابل 97.23 خلال شهر نوفمبر 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2%.

جاء ذلك ضمن البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر ديسمبر 2020، التي أصدَرها الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الأحد.

أنشطة اقتصادية شهدت ارتفاعاً

بلـغ الرقــم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 121.76 خلال شهر ديسمبر 2020، مقارنة بشهر نوفمبر 2020 حيث بلغ 118.44 بارتفــاع قدره 2.8% وذلك بسبب زيادة الطلب على الدواء والمنظفات الصناعية والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

ووصل الرقـم القيـاسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) لـ89.26 خلال شهر ديسمبر 2020، مقارنة بشهر نوفمبر 2020 حيث بلغ 83.67 بارتفاع قدره 6.7٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على مواد البناء.

أنشطة اقتصادية شهدت انخفاضاً

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات 101.62خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020 حيث بلغ 104.38 بانخفاض قدره 2.6٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب مع تواجد موسم الشتاء.

كما بلغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الملابس الجاهزة 82.41 خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020 حيث بلغ 85.51 بنسبة انخفاض قدرها 3.6% وذلك بسبب وجود نقص في عقود التوريد.