تفاصيل وشروط وظائف المصرية للاتصالات

يبحث العديد من المواطنين يوميًا ويسعون إلى إيجاد وظائف تناسبهم للقدرة على العيش والوفاء بكافة الالتزامات، وتعلن العديد من الجهات المؤسسات، فرص عمل للخرجين وللشباب يوميا، آخرها ما أتاحه المصرية للاتصالات WE من مختلف الوظائف.

وقالت شركة المصرية للاتصالات، في بيان لها، أمس، إن جميع الاختبارات والتقييم للوظائف المطروحة سيتم عقدها أونلاين عبر الإنترنت، وفي السطور التالية تعرض «الوطن» أبرز هذه الوظائف والشروط الخاصة بها.

وظائف شركة المصرية للاتصالات WE

وأعلنت شركة المصرية للاتصالات WE، حاجتها لشغل بعض الوظائف الخالية في المجالات التقنية والهندسية.

كما طلبت المصرية للاتصالات WE، موظفين في خدمات الدعم التقني Technical Support Agents.

شروط وظائف الدعم الفني من المصرية للاتصالات

- يشترط خلفية تقنية.

- لابد أن يكون المتقدم حاصل على شهادة CCNA.

- ألا يزيد عمر المتقدم لشغل الوظيفة على 33 عامًا، مع إمكانية تقدم الذكور والإناث لشغل الوظيفة، ويفضل أن يكونوا من القاطنين في محافظات «القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، وقنا».

- يشترط من أجل الحصول على الوظيفة أن يكون المتقدم متقن اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدا.

- يمكن التقدم لهذه الوظيفة عبر ملء استمارة البيانات من هنا.

- كما تطلب المصرية للاتصالات WE مهندسون فنيون Technical Engineers.

شروط وظيفة المهندسيون الفنيون من المصرية للاتصالات

- تتطلب هذه الوظيفة أن يكون المتقدم لها حاصل على شهادة CCNA .

- كما يجب أن يكون حاصل على شهادة CCNP.

- ألا يزيد عمر المتقدم لشغل الوظيفة على 27 عامًا من العمر.

- يجب أن يكون المتقدم لشغل وظيفى المهندس الفني في المصرية للاتصالات خريج كليات الهندسة وعلوم الكمبيوتر.

- تتاح هذه الوظيفة للذكور والإناث على حد سواء.

- يجب أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدا.

- التقدم للوظيفة عبر ملء استمارة البيانات من هنا.