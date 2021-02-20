بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة للخريجين.. 6 شروط للتقدم لها

أعلن بنك الإسكندرية عن حاجته لشغل وظائف شاغرة يتم التقديم لها عبر الصفحة الخاصة بالبنك على موقع التوظيف «لينكد إن»، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص به.

وجاءت الوظائف لتختص الحاصلين على درجة البكالوريوس في الإدارة وعلوم الحاسب، للعمل في وظائف المسؤولين عن أمن النظام الإلكتروني وبيانات العملاء بفروع البنك المختلفة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، تفاصيل الوظائف المتاحة في بنك الإسكندرية، والتي تم الإعلان عنها، كالتالي:

الشروط المطلوبة

1- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة وعلوم الكمبيوتر.

2- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل المصرفي.

3- أن يكون على علم ودراية تامة بالبرمجة النصية SQL.

4- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تحليل الأعمال والبيانات والتحليلات ونمذجة البيانات و«UML» وذكاء الأعمال.

5- أن يكون المتقدم للوظائف على دراية جيدة في تطوير «ETL».

6- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات اتصال ممتازة.

مسؤوليات الوظائف

1- التحديد والحفاظ على قواعد تغذية أنظمة الحوكمة بالتزامن مع العوامل الأخرى في عملية إدارة البيانات.

2- تعريف نموذج البيانات المنطقية والمعلومات والحفاظ عليها، ضمن قواميس البيانات المشتركة في شروط الأعمال.

3- تحديد النموذج واللوائح الداخلية المتعلقة بإدارة البيانات.

4- دعم تقنية البيانات في تعريف البنية وفي استراتيجية تكنولوجيا المعلومات من حيث البيانات.

5- تحديد وإضفاء الطابع الرسمي وتنفيذ الضوابط الشاملة لضمان اتساق التحليل.

6- جمع الأدلة على مؤشرات جودة البيانات التي يرصدها أصحاب البيانات المختلفة.

7- تحديد وتحديث طريقة الحفاظ على جودة البيانات للشركة الأم مع مدخلات من الأطراف الأخرى المعنية، أثناء مراقبة العملية.