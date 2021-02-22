«لا تضع رقم هاتفك».. خطوات لحماية حسابك على فيس بوك من الاختراق

مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أصبح لا غنى عنه في حياتنا اليومية، سواء على المستوى العملي أو الترفيهي، ونظرا لاحتوائه على العديد من الأسرار والرسائل الخاصة، لمستخدم يسعى الكثيرين إلى إضفاء مزيد من الحماية على الحساب، وحمايته من الاختراق من الأشخاص والقراصنة.

ويوجد العديد من إجراءات الحماية والخصوصية على التطبيقات المختلفة، ومنها فيس بوك والمحافظة على عدم اختراقهم من الهاكرز، وهناك عدد من العوامل التى يجب تفعيلها، لاعتبارها وسائل حماية كبيرة عند تنفيذها، وتجعل حسابك في أمان، وأبرز هذه الإجراءات التي ذكرها موقع Gadgets Now هي كما يلي:

خطوات حماية حسابك على فيس بوك من الاختراق

لا يجب ترك كلمات السر دون تغيير لفترات طويلة فينصح بتغييرها كل شهرين.

احرص على جعل كلمة السر معقدة وتحتوي على خليط من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، لتصعب مهمة اختراق حسابك على «الهاكرز».

لا تضع رقم هاتفك على البيانات الخاصة بك.

لا تفتح أى من الروابط مجهولة المصدر التى تظهر أمامك فجاة أثناء التصفح.

إذا شعرت أن الفيسبوك الخاص بك مخترق قم بإرسال رسالة إلى الفيسبوك للإبلاغ.

وفى بعض الأحيان يكون المخترق قد قام بتغيير كلمة السر فعلا ، سيطلب منك بعض الأسئلة لتأكيد أن الحساب الذى سرق هو حسابك فعلا، وإذا نجحت ف الإجابة ستسترد حسابك على الفور.

ويجب متابعة التنبيهات عندما يحاول شخص ما تسجيل الدخول لحسابك وقم بالإبلاغ فورا عن أى دخول مشبوه.

يجب عليك تفعيل ميزة المصادقة الثنائية، وهي التي تتطلب عند تفعيلها لفتح التطبيق في كل مرة رقم الهاتف ووضع رقم معين بعد كلمة السر، وبدون هذا الرقم، لا يمكن فتح الملفات، وبالتالى يصعب اختراقها.

المتابعة المستمرة لمعلوماتك الخاصة، كما يجب التأكد من تحديث معلومات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف في إعدادات حسابك.

قيد من يمكن إرسال طلب صداقة لك.

قم دائما بتسجيل الخروج إذا كنت تدخل من جهاز غير أجهزتك المعتادة، ومراقبة إذا ما كان قد تم تسجيل أجهزة أخرى بحسابك.