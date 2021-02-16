«الأعلى للإعلام» يتلقى 400 شكوى ويواجه خروقات «فيس بوك» بـ«امسك مزيف»

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما يقرب من 400 شكوى منذ أن تقلد المجلس مهامه بتشكيله الجديد برئاسة كرم جبر، وتتعلق الشكاوى باتهامات بارتكاب مخالفات إعلامية في بعض وسائل الإعلام سواء قنوات أو مواقع إليكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك لاسيما تلك التي تنتحل صفة شخصيات عامة ومسئولين سابقين، خاصة وأن المجلس أعلن من قبل تبنيه إطلاق حملة «امسك مزيف» لمواجهة خطر هذه الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى.

المستشار عدلي منصور

وقال كرم جبر في تصريح له إن «لجنة الشكاوى تهتم بتلقي كل الشكاوى وبحثها لانتهاكات أو الخروقات أو المظالم التي تحدث من وسائل الإعلام وتلقينا شكاوى من المواطنين أو بوابة مجلس الوزراء أو المسؤولين والوزراء، آخر الشكاوى كان من المستشار عدلي منصور يتهم كثير من المواقع وصفحات الفيس بوك تنطق باسمه وهو ليس له أي صفحة، فرصدنا هذه الصفحات وازلناها على الفور».

مهاجمة مشروعات النقل

وتابع جبر في تصريح تليفزيوني له حول نوعية الشكاوى التي ترد المجلس قائلا «رغم مشروعات النقل التي تتم لكن بعض الحاقدين عاملين صفحات يهاجموا فيها وزارة النقل ويحاولوا نشر روح الهزيمة والاحباط وحققنا في الموضوع، تلقينا حوالي 400 شكوى منذ يوليو الماضي».

وأعلن كرم جبر في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أنه تم حذف 30 صفحة مزيفة منسوبة للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، كما أوصت لجنة الشكاوى بتصدى المجلس للصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال مخاطبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحذف الصفحات المزيفة مثل تلك الصفحات التى تحمل اسم المستشار عدلي منصور وصفحة «عالم النقل والسكك الحديدية»، وأكد جبر أن المجلس سيقوم بحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة لاتخاذ الإجراءات القانونية للتصدى لهذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها.

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تقرير السنوي السابق إلى أن عدد الحسابات التي يمتلكها الشعب المصري على وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا لبيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تبلغ نحو 101 مليون حساب، منها 44 مليون حساب على فيس بوك و35 مليون حساب على اليوتيوب و22 مليونًا على تويتر.

وتوقع جريمة انتحال صفة عبر «فيس بوك» مرتكبها لعقوبات المادة 336 من قانون العقوبات والتى تصل للحبس 3 سنوات.

وسبق ورصد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بعض الصفحات التي تنتحل اسم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتتعمد نشر أخبار وتعليقات لا تعبر عن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر.

كما حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رواد «فيس بوك» من بعض الصفحات التي تنتحل اسم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك عدد من أساقفة الكنيسة، من أجل سرقة التبرعات أو التغرير بالفتيات القبطيات.