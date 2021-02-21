استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيئ بمطروح: تركيب 500 غطاء لأعمدة الإنارة

أجرى قطاع الإنارة بمركز ومدينة مرسى مطروح، أعمال تركيب 500 غطاء لبوابات أعمدة الإنارة، في العديد من الشوارع بأحياء مرسى مطروح.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، بتغطية فتحات أعمدة الكهرباء والكابلات وتأمين التيار الكهربائي، حرصا على سلامة المواطنين، مشددا على الإسراع في إنارة أعمدة المناطق والشوارع والرد على شكاوى المواطنين من خلال غرفة عمليات مجلس مدينة مرسى مطروح، والتنسيق مع غرفة عمليات شركة كهرباء البحيرة "قطاع كهرباء مطروح"، لإصلاح أية أعطال.

ونبه المحافظ على رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح رضا جاب الله، بقيام مسئولي صيانة الكابلات بإنهاء جميع أعمال صيانة في الأعمدة والكابلات الكهربائية في جميع أحياء المدينة، حرصا على سلامة المواطنين خاصة خلال أيام الطقس غير المستقر حفاظا على أرواح المواطنين.

وتهيب محافظة مطروح بالمواطنين بأهمية التعاون في الحفاظ على أغطية فتحات الأعمدة ومنع التعدي عليها أو سرقتها، والإبلاغ فورا عن أي حالة تعدي على أغطية بوابات أعمدة الإنارة في مختلف الشوارع الرئيسية أو الفرعية وكابلات الكهرباء، لما له من خطورة على الناس، وتعرض أرواح وسلامة المواطنين لخطر الكهرباء المميت، خاصة مع الطقس الممطر.

وأكد رئيس مركز ومدينة مطروح، على تنفيذ تعليمات المحافظ بإجراء صيانة شاملة لجميع الأعمدة في المدينة، من خلال خطة موضوعة ينفذها قطاع الإنارة، موضحا استقبال جميع شكاوى المواطنين والاستجابة لها من خلال الانتقال الفوري، والمعاينة والإصلاح، وإنهاء أعمال الصيانة على الفور.

جدير بالذكر أن الأعمدة تتعرض لماس كهربائي في موجة الطقس السيئ التي تمر بها مطروح مع سقوط الأمطار وشدة الرياح، مما تشكل خطورة على المواطنين لعدم وجود أغطية لبوابات أعمدة الكهرباء التي تخرج منها الأسلاك المغذية لأعمدة الإنارة، وانتشار أعمال السرقه لها، وبيعها لتجار الخردة.