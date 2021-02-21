قاتل صديقه لسرقة 25 جنيها بالجيزة: «كان بيصرخ ويقول لي ارحمني»

قررت النيابة العامة حبس شاب بتهمة قتل صديقه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما نسبت إليه تهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وإلقاء جثته في الزراعات بمنطقة الجيزة.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، واستعجلت تقرير الطب الشرعى الخاص بالضحية، تمهيدًا لإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

وحضر المتهم فى حراسة أمنية مشددة، أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، ومثل أمام النيابة العامة التي جددت حبسه على ذمة القضية، وأعيد إلى محبسه مرة أخرى لحين نظر قرار تجديد حبسه في الموعد القانوني.

المتهم يعترف بارتكاب جريمة القتل

«قتلته.. كنت محتاج فلوس.. قتلته ولقيت معه 25 جنيه.. هتعدم علشان 25 جنيه.. الله يرحمه كان صاحب عمري».. بهذه الكلمات اعترف المتهم أثناء مثوله أمام جهات التحقيق، بارتكاب جريمته، وأضاف في تحقيقات النيابة العامة، أنه استدرج الضحية إلى منطقة زراعية بحجة التنزه، وأخرج مطواة من طيات ملابسه، وسدد للمجنى عليه 13 طعنة في الرقبة والبطن حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابع المتهم قائلًا: «كان بيصرخ ويقول لي ارحمني.. بس مكنش حاسس أنا بعمل إيه.. قتلته وسرقته ولقيت معاه 25 جنيه وتليفون».

وعقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم، أصدرت النيابة قرارًا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه على ذمة القضية.

جثة في الزراعات

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة بالعثور على جثة لشاب في الزراعات بمنطقة الجيزة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتبين أن الضحية مصاب بـ13 طعنة في الرقبة والصدر، وتم تشكيل فريق بحث وتحريات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه وأنه قتله بدافع السرقة.