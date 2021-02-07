«قتله وقعد على القهوة».. كواليس جريمة قتل سائق «توك توك» بالإسكندرية

تفاصيل جديدة كشفت في حادث «توك توك» الذي وقع فجر السبت، بمحافظة الإسكندرية، حيث تبين من تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم الشهير باسم «بنزينة» أنه قد طعن المجني عليه بمفكين أحدهما في رقبته والآخر في عينه.

المتهم: طعنته ورحت قعدت على القهوة افتكرتها إصابة عادية

واصطحبت قوات الأمن المتهم في قتل رجل مسن سائق «توك توك»، ظهر أمس، لتمثيل جريمته، عند تقاطع شارعي 30 و45 بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، والذي أوضح خلالها المتهم أنه تحرك تجاه «توك توك» القتيل، الشهير بـ«أبو يوسف»، عقب مشاجرة بينهما على أحد الركاب، وضربه بالمفكات التي تهاوت في رقبته وعينه.

ولعل أغرب ما تبين من اعترافات المتهم، حين لفت إلى أنه بمجرد انتهاء المشاجرة، ذهب للجلوس على أحد المقهى المجاور ظنًا منه أنها مجرد إصابة عابرة لم تودي بحياة القتيل: «طعنته وروحت قعدت القهوة افتكرتها إصابة عادية».

القتيل أب لـ5 أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة

وقالت عفاف محمد شحاتة، زوجة المجني عليه، إن زوجها المجني عليه يدعى وليد يوسف إبراهيم، كان يبلغ من العمر 49 عامًا، وكان يعمل في تصنيع أوتوماتيك سلم، قبل أن تضيق الدنيا عليه ويتجه لقيادة التوك توك الذي كان في أول الأمر يعمل عليه بالأجرة، قبل بيع ذهبها وشراء ذلك التوك توك الذي كان أحد أسباب مقتله.

وأضافت شحاتة، خلال أقوالها بمحضر النيابة، أن زوجها لم يكن على خلاف مع أحد وأن اسم قاتل زوجها الشهير بـ«بنزينة»، لم تسمع به سابقًا، مطالبة بعدم ترك حقها وحق أمه وأبنائه الـ 5 حيث يعانون جميعًا كونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما كان القتيل هو العائل الوحيد لتلك الأسرة.

وتبين أن سائق التوك توك القتيل، كان لديه 5 أبناء تبلغ مراحلهم الدراسية من الرابعة الابتدائية حتى الفرقة الثالثة الجامعية، وجميعهم يعانون كونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتيجة وراثتهم اهتزار في الشبكية من الأم.