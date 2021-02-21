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عاجل.. الصحة: لجنة علمية قومية أقرت أنواع اللقاحات والفئات المستهدفة

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نرمين عفيفي
12:10 م | الأحد 21 فبراير 2021
وزيرة الصحة

وزيرة الصحة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنَّ اللجنة العلمية وضعت أولويات اللقاحات بمصر من أنواع اللقحات والفئات المستهدفة، مبينة أنَّ هناك لجنة علمية قومية من جهات عديدة بالدولة هي التي أقرت أنواع اللقاحات، والفئات المستهدفة وأولوياتها.

وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي، للوقوف على مستجدات أوضاع فيروس كورونا، أن الفترة المقبلة بالكوادر الطبية والعلماء المصريين والأطقم الطبية ستمر مصر من هذه الأزمة وبكفاءة عالية.

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