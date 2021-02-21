عاجل.. الصحة: لجنة علمية قومية أقرت أنواع اللقاحات والفئات المستهدفة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنَّ اللجنة العلمية وضعت أولويات اللقاحات بمصر من أنواع اللقحات والفئات المستهدفة، مبينة أنَّ هناك لجنة علمية قومية من جهات عديدة بالدولة هي التي أقرت أنواع اللقاحات، والفئات المستهدفة وأولوياتها.

وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي، للوقوف على مستجدات أوضاع فيروس كورونا، أن الفترة المقبلة بالكوادر الطبية والعلماء المصريين والأطقم الطبية ستمر مصر من هذه الأزمة وبكفاءة عالية.