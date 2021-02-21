حسام حسني عن وجود 4 بروتوكولات لعلاج كورونا: ليس فشلا.. مجرد تحديث

وجه الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على ثقتها في العلماء المصريين والذي أعطتنا الكثير من الدعم خلال الفترة الماضية، موضحًا أنَّ هذا الدعم كان سببًا مباشرًا في نجاحنا، متابعًا «كانت دائما تقولنا اشتغلوا وملكوش دعوة بحد وخلوا عنيكم على هدف واحد وهو مصر، وكل النجاح اللي اتحقق مكنش هيبقي على الأرض إلا بدعمها».

وأضاف «حسني»، خلال مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أوضاع فيروس كورونا، أنَّ اللجنة العلمية منذ أن بدأت بتشكيل من الدكتورة هالة زايد بعمل لجنة علمية خاصة بكورونا كانت هذه رؤية مسبوقة لم يتخذها أي شخص في الدول العربية، كان هدفنا الأساسي هو عمل بروتوكول موحد مع أول حالة ظهرت في مصر، ودخلت مستشفي النجيلة، وكان التحدي الأساسي بالنسبة لنا ما هو خط العلاج الذي سنبدأ فيه، ووقتها لم يكن هناك خط علاج واضح والمريض استمر في المستشفي 45 يوما والمواطن عندما خرج كان التحدي بالنسبة لنا ما هو شكل القادم».

وتابع: «وضعنا بروتوكول علاج، وكان أول بروتوكول علاجي موحد يوضع لمرضي كورونا، وهو ما يجعلنا نقول إن كل ربوع مصر يطبق فيها بروتوكول واحد وهو التابع لوزارة الصحة المصرية».

واستكمل: «وضعنا 4 بروتوكلات للعلاج ولم يكن هذا نتيجة فشل ولكن تحديث للبروتوكول الذي كان هدفه متابعة كل ما هو جديد رغم كم الضغط سواء الشعبي أو الإعلامي عن تغييرنا لبعض الأدوية، ولكن كان هدفنا واحد وهو مصلحة المصريين وإرضائهم وشفائهم وليس إرضائهم بأن نسمع كلام علمي غير مثبت وغير معلن».