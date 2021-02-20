افتتاح مقر جديد لتحليل فيروس كورونا للسائحين بالغردقة «صور»

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يرافقه محافظ البحرالاحمر والدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، منذ قليل، المقر الجديد لسحب عينات فحص فيروس كورونا للسائحين بالغردقة، بمقر مكتب هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، في الممشى السياحي بمدينة الغردقة.

وأكد «العناني»، خلال الافتتاح، أن المعمل الجديد يهدف إلى تقليل الوقت والتكلفة على السياح راغبي اجراء تحاليل الفحص لفيروس كورونا، مشيرًا الى أن هناك تجهيزات، لافتًا إلى تجهيزات معمل آخر بمرسى علم بنفس التقنيات والتجيهزات.

وأوضح خالد العناني وزير السياحة، أن اختيار هذا المقر جاء استجابة للفنادق وشركات السياحة بسبب مناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة معمل الغردقة المشترك الذي تتم فيه التحاليل عن الفنادق، ووجود تكدس به لصغر حجم المكان.

ولفت إلى أن المقر الجديد لسحب العينات في الممشى السياحي يمتاز بالقرب من المناطق السياحية والفنادق، ويسع عدداً كبيراً من الراغبين في سحب العينات، ما سيكون له أثر كبير في التيسير على السائحين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ووجه وزير السياحة الشكر لمحافظ البحر الأحمر، ووكيل وزارة الصحة، لتعاونهما المستمر والتيسير في تقديم مختلف الخدمات سواء للمواطنين أو للسائحين، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة التسهيلات وفقاً للإجراءات القانونية

كان أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اللواء ، مقر الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر، الكائن في الممشى السياحي بمدينة الغردقة ليكون مقراً لسحب عينات تحليل pcr للكشف عن كورونا للمغادرين من السياح. وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

و كشف محافظ البحر الأحمر، إلى أن إختيار هذا المقر جاء استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة معمل الغردقة المشترك الذي تتم فيه التحاليل عن الفنادق، ووجود تكدس به لصغر حجم المكان