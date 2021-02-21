هالة زايد: جهزنا أماكن للمواطنين لتلقي اللقاحات

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن المواطنين سيبدأون التسجيل على الموقع الأسبوع المقبل للحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تجهيز أماكن في 27 محافظة لتلقي اللقاحات بها يتوجه المواطنون لها، وسيكون البدء بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أوضاع فيروس كورونا أنه يتم متابعة المواطنين بعد تلقيهم اللقاحات لرصد أي رد فعل غريب من اللقاح، ومع زيادة اللقاحات سيتم التوسع في الفئات المستحقة، كاشفة أن مصر تعاقدت على 100 ملين جرعة ومنها 40 مليون جرعة من التحالف الدولي للقاحات.