أستاذ جراحة أمريكي: فيروس كورونا ينتهي خلال أسابيع

توقع أستاذ وجراح أمريكي في جامعة جونز هوبكنز، نهاية جائحة فيروس كورونا المستجد، بحلول شهر أبريل المقبل، ما يسمح للحياة الطبيعية بالعودة.

وقال مارتي ماكاري، في مقاله المنشور بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 77% منذ 6 أسابيع، وأرجع ذلك إلى المناعة الطبيعية التي تكتسب من العدوى السابقة، وهو أمر أكثر شيوعا، ما يمكن قياسه عن طريق الاختبارات.

وأشار «ماكاري» إلى أنه واعتبارا من هذا الأسبوع، سيكون 15% من الأمريكيين قد تلقوا اللقاح، والرقم يرتفع بسرعة، مضيفا أن البلاد تتجه إلى مستوى إصابات منخفض بشكل كبير، متوقعا أن يختفي «كوفيد 19» في الغالب بحلول أبريل، ما يسمح للأمريكيين باستئناف حياتهم الطبيعية.

وأوضح الأستاذ بجامعة جونز هوبكنز، أن التلقيح وارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يسهم في الوصول إلى مناعة القطيع بحلول الربيع.

ويرى «مكاري» أنه عندما تكسر سلسلة انتقال عدوى الفيروس في أماكن متعددة، يصعب على الفيروس الانتشار، وهذا يشمل حتى السلالات الجديدة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن الشهر الماضي، أنه يتوقع أن تكون الولايات المتحدة قد قطعت بحلول الصيف المقبل، شوطا بعيدا على طريق بلوغ مناعة القطيع، أي المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عمليات التلقيح ستجرى بوتيرة متسارعة خلال الربيع.

ومنذ ظهوره في الصين، أودى الوباء بما لا يقلّ عن مليون و75 ألف و493 شخصا حول العالم، فيما أعطت 107 دول ومناطق في العالم لسكانها أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتأتي الولايات المتحدة في المقدمة؛ إذ استخدمت 59.6 مليون جرعة متقدمة على الصين، 40.5 مليون، وبريطانيا 17.5 مليون، والهند 10.7 ملايين، وإسرائيل 7.1 ملايين.