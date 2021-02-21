لجنة مكافحة كورونا: تدريب جميع الأطباء على التشخيص وعلاج المرضى

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه بالتعاون مع مركز التعليم الطبي المستمر في وزارة الصحة، تم تدريب جميع أطباء مصر، سواء كانوا أطباء في وزارة الصحة بهيئاتها المختلفة أو حتى على مستوى الجامعات، على كيفية تشخيص وعلاج مرضى كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأضاف حسني، خلال مؤتمر صحفي، للوقوف على مستجدات أوضاع فيروس كورونا، أننا لم نعمل فقط على مستوى بروتوكول، ولكن عملنا على مستوى بروتوكول علاج ومركز بحثي وتدريب في وزارة الصحة المصرية، التي قادت قاطرة مصر في علاج كورونا على مستوى العلاج والأبحاث، والتدريب على جميع مستويات أطباء مصر بجميع هيئاتها.

ووجه رئيس لجنة «مكافحة كورونا»، الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على مجهودها الذي بذلته خلال الفترة الماضية، والذي ستبذله أيضًا لأنها دائمًا تقول إننا لا نرضي عن هذا المستوى، ولكن رضاؤنا سيكون بنسبة شفاء 100% بين المصريين.