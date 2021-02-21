محافظ مطروح يكشف سبب تحويل 307 ألف فدان بالساحل الشمالي لمجتمعات عمرانية

ال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن قرار تحويل 307 ألف فدان من الأراضي في منطقة الساحل الشمالي بنطاق محافظة مطروح، للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، جاء لإقامة مدن ومجتمعات جديدة عليها.

وأضاف محافظ مطروح اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، أن هذه المساحة الشاسعة من الأراضي غير متسغلة بشكل جيد، والهدف من تحويلها من ولاية محافظة مطروح والجهات الأخرى، إلى ولاية المجتمعات العمرانية الجديدة، هو الاستفادة منها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة في مطروح والساحل الشمالي لغرب مصر.

وأشار إلى أنه سيتم تخطيط المساحة التي خصصتها الدولة لهيئة المجتمعات العمرانية، من خلال مهندسين واستشاريين في التخطيط العمراني على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، وسيجري استغلال هذه المساحات في إنشاء مناطق لاستغلالها في القطاع الزراعي والصناعي والسكني والسياحي والتعليمي.

ولفت أن هذا التخطيط الجاري العمل فيه الآن، على مساحة 307 ألف فدان سيعود بالنفع على الظهير الصحراوي في الساحل الشمالي، والعمل على النهوض به، وحسن الاستغلال للأراضي الواقعة به، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.

وتابع: التخطيط العمراني الجيد يحقق التنمية الحقيقية والمستدامة في مطروح، ويقضي على العشوائيات، ولا يسمح بتواجدها، كما يساهم في إنشاء مجتمعات عمرانية متميزة، من الأجيال العمرانية الحديثة، ويؤكد على اهتمام الدولة بمطروح من خلال تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات مثل التعليم والصحة والإسكان والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى قطاع الصناعة بإنشاء مدن صناعية جديدة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنمية الشاملة في مطروح وجميع المناطق التابعة لها.