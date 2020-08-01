المنشآت الفندقية: إشغالات الساحل الشمالي 100% والغردقة 80% 

أكد هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية الفندقية، أنّ هناك إقبال شديد على الفنادق والقرى السياحية في أيام العيد، إذ وصلت نسبة الإشغال بالساحل الشمالي 100% من نسبة الـ50% المصرح بها، و80% بالغردقة، و70% بشرم الشيخ.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، مع الإعلامية هدير أبو زيد، على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة ON، إنّ هناك تجاوب مع السياح والمواطنين فيما يتعلق بالإجراءت الاحترازية.

وعن منع نزول المحجبات أو تواجدهم بحمامات السباحة، قال: "هناك فرق بين قرى الساحل الشمالي غير تابعة للسياحة وتابعة للحكم المحلي، وبعض القرى التابعة للسياحة، وأي منشأة تابعة للسياحة لا يمكن فيها منع أي شخص من النزول لحمام السباحة، طالما التزم بالتعليمات الصحية، وأي مخالف يتم توقيع العقوبة المناسبة عليه".