وزيرة الثقافة تشهد عرض «ريسايكل» على مسرح الطليعة الليلة

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، العرض المسرحي «ريسايكل» للمخرج محمد الصغير ومن إنتاج مسرح الطليعة على على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، ومن المقرر أن يشارك بالحضور المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، والذي يبدأ في الساعة السابعة مساءً.

وافتتح العرض رسميا في أكتوبر الماضي على مسرح الطليعة، يذكر أن العرض المسرحي، من إنتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة، التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا، ولمدة أربعة أشهر، ودرب فيها محمد الصغير، ومناضل عنتر، وأحمد حمدي رؤوف، وسما إبراهيم، ومصطفى سليم، وتوقفت أثناء الجائحة، لتعود مرة اخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية، ويتناول العرض فكرة إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الأستكشات.

وأطلقت وزيرة الثقافة، مساء أمس، احتفالات الوزارة بمئوية الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، وذلك بحضور كل من شقيقه الدكتور أحمد عكاشة مستشار الرئيس للصحة النفسية، ونورا عكاشة نجلة الدكتور ثروت عكاشة، كما سلم الوزيرة درع تكريم اسم ثروت عكاشة لنجلته تقديرا لإنجازاته الثقافية.

وأعلنت الوزيرة أن الاحتفالية بثروت عكاشة مستمر طوال عام 2021، وتتضمن عدد كبير من الفعاليات الثقافية بمختلف قطاعات الوزارة، ومنها مؤتمر بعنوان «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية» بالمجلس الأعلى للثقافة في إبريل، مؤتمرا بالمركز القومي للترجمة في أكتوبر لمناقشة ما ترجمه الراحل من أعمال، مجموعة من الندوات المتنوعة التي تتناول سيرة الدكتور ثروت عكاشة، احتفالية خاصة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، إطلاق جائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون السمعية والبصرية وغيرها من الفعاليات.

كما شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، مؤخرا العرض المسرحي «جنة هنا» إنتاج فرقة مسرح الغد، وذلك على مسرح أوبرا ملك وبحضور المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان سامح مجاهد مدير الفرقة.