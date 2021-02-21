لماذا برأت المحكمة رانيا يوسف من التهم المنسوبة إليها؟

أكد طارق العوضي، محامي الفنانة رانيا يوسف، أنه يثق في نزاهة القضاء المصري، بعد صدور حكم ببراءة موكلته من تهمة ازدراء الأديان التي وجهت إليها عقب نشر تصريحات لها خلال لقاء تليفزيوني، لافتًا إلى أنه ظل لفترة يتحقق ويستمع لجميع الاتهامات التي كانت ضد موكلته كي يتحقق منها وبالفعل استطاع إثبات براءتها.

وقال «العوضي» لـ«الوطن»، إن تصريحات موكلته لم يكن بها قصد جنائي، مؤكدًا أنه أثبت بالدليل القاطع أنه حدث تحريف لكلام «يوسف» بالإضافة إلى تزييف في الحوار الذي تم نشره مطلع العام الجاري.

وأضاف العوضي أن جملة الحجاب التي تحدث عنها «رانيا»، قدمت للمحكمة ما يفيد بأنها لم توافق على إذاعتها عبر اللقاء ومن ثم طلبت من المذيع العراقي بأن يحذف هذا الجزء لكنه أصر على نشره، رغم أنها أرسلت له أكثر من مرة لعدم عرضه على جمهورها: «قدمت تسجيلات صوتية بتؤكد ذلك أنها تشيل الجزء ده».

وقال العوضي إنّه فيما يتعلق بتصريحات «المؤخرة»، فإن الحديث كان في الأساس يدور حول النجم محمد رمضان واستعراضه الدائم بأمواله وسيارته وطياراته وأمواله، وتم اقتطاع الجزء الخاص بتعليقها وتركيبه على السؤال الخاص بجسدها فتبين للمشاهدين أنها تتفاخر بجزء من جسدها والذي ظهر بشكل يوحي بازدراء الأديان عن طريق استدلالها بالآية الكريمة: «وأما بنعمة ربك فحدث».

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد برأت الفنانة رانيا يوسف، اليوم الأحد، من التهم المنسوبة إليها من قبل المحاميان أشرف فرحات وأشرف ناجي وذلك خلال أولى جلسات محاكمتها حيث لم تستغرق الجلسة مدة 10 دقائق، وذلك في القضيتين اللتين تحملان رقم 388 و888 لسنة 2021.