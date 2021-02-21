محافظ القاهرة وطاهر أبو زيد يشاركان في تشييع جثمان الإعلامي سعد عباس

شهدت جنازة سعد عباس، وكيل أول وزارة الإعلام السابق، حضور عدد كبير من المشيعين، كان أبرزهم محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وكابتن النادي الأهلي السابق ووزير الشباب والرياضة الأسبق طاهر أبوزيد، بخلاف أصدقائه وتلاميذه بمجال الإعلام.

وتوفى سعد عباس، صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل أحد مستشفيات القاهرة، حيث أصيب بالفيروس منذ 3 أشهر، إلا أن حالته الصحية تدهورت خلال الساعات الأخيرة، قبل أن تفيض روحه إلى بارئها، ويوارى جثمانه الثرى داخل مقابر وادي الرحلة، بطريق العين السخنة.

وشغل سعد عباس، العديد من المناصب داخل التليفزيون، وكانت بداية عمله في قطاع الأمن الذي تولى فيه منصب رئيس أمن ماسبيرو، ثم تولى منصب نائب رئيس شركة صوت القاهرة، قبل أن يُرقى رئيسا للشركة، لمدة تزيد عن العامين.