مصرع 70 شخصا.. العثور على جثث عشرات الأمريكيين متجمدين بسبب الصقيع

قال مسؤولون أمريكيون، إن عدد القتلى جراء موجة الصقيع التي ضربت ولاية تكساس، وفي 9 ولايات أخرى، بلغ 70 قتيلا حتى يوم الجمعة؛ إذ عثرت السلطات على جثث في المنازل وسيارات مجمدة.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن عدد القتلى ارتفع بسبب حوادث السيارات، وحدوث حالات تسمم بأول أكسيد الكربون، وغرق وحرائق في المنازل، وانخفاض درجة حرارة الجسم.

ونشرت وسائل الإعلام صورا للمتوفيين، بينهم أطفال ونساء وكبار السن، عانوا من انخفاض دراجات الحراراة في أجسامهم.

حاول الناس في جميع أنحاء تكساس والولايات الأخرى العثور على الدفء، فلجأ البعض إلى الجلوس في سياراتهم أو بجانب المولدات، ما أدى إلى سلسلة من الوفيات الناجمة عن التسمم بأول أكسيد الكربون.

ووافق الرئيس بايدن على حالة الطوارئ في تكساس ولويزيانا وأوكلاهوما يوم السبت، وأعلن البيت الأبيض أن «بايدن» أصدر إعلان كارثة كبرى في تكساس، ما سمح للولاية بتلقي موارد فيدرالية إضافية لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي، ونقص المياه على نطاق واسع.

ويواجه الكثيرون في ولايتي تكساس ولويزيانا الآن نقصًا في مياه الشرب، وطلب الخبراء من السلطات المحلية والسكان غلي مياه الصنبور، قبل شربها.

وأدت درجات الحرارة المنخفضة القياسية في الولاية إلى إتلاف الأنابيب التي تنقل إمدادات المياه، ما يهدد شبكات مياه الشرب.

وذكر تقرير صدر هذا الأسبوع عن اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة، أن شركات توليد الكهرباء في الولاية «فشلت في الاستعداد بشكل مناسب لفصل الشتاء»، مستشهدة على وجه التحديد بالعزل غير الكاف والفشل في تدريب المشغلين، وموظفي الصيانة في فصل الشتاء.

كما كتب 5 من الديمقراطيين في لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، في رسالة إلى حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، يوم الجمعة: «أحداث هذا الأسبوع تظهر أن هناك أوجه قصور كبيرة في الاستعدادات، ويجب بذل المزيد لحماية المجتمعات بشكل متناسب ومعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء».