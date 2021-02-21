ساسي يرحل إلى الدحيل القطري «مجانا» في الصيف

كشف مصدر مطلع داخل نادي الدحيل القطري، عن حقيقة توقيع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للنادي خلال الفترة الحالية.

وترددت الأنباء في الساعات الأخيرة عن توقيع اللاعب على عقود مبدئية، على أن ينتقل لصفوف الفريق القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل رسمي بصيغة مجانية، خاصة أن عقده ينتهي مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الدحيل لـ «الوطن»: «أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وقع على عقود مبدئية لنادي الدحيل القطري بشكل رسمي، واتفق على التفاصيل الخاصة به من أجل الانضمام مع نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي».

وأكمل: «فرجاني ساسي، اتفق على أنه في حالة التوقيع مع نادي الزمالك بشكل رسمي وإتمام كافة الأمور الخاصة بتجديده مع النادي المصري خلال الفترة المقبلة، «كأن شيئا لم يكن» ولم يتم تطبيق أي أمور من المتفق عليها معنا».

وعلق المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، على المبادرة التي طرحتها جماهير القلعة البيضاء، من أجل التجديد لفرجاني ساسي لاعب الفريق، والذي سينتهي تعاقده خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث عرضت شراء تيشرت فرجاني ساسي من أجل المساهمة رفقة الإدارة في التجديد للدولي التونسي.

وقال «إبراهيم» خلال حديثه لقناة الزمالك: «اللجنة المؤقتة ترغب في التجديد لفرجاني ساسي وهذا الأمر عند الدولي التونسي ولو غير ذلك كان وافق على الرحيل لأي ناد، أما بالنسبة لفكرة جماهير الزمالك، فتحية كبيرة ليهم على أنها لفت نظرها بعض العوامل اللي ممكن تؤثر في تجديد فرجاني ساسي وهي طلبت أنها تقف بجوار النادي في هذا الأمر

وتابع «إحنا مش هنتأخر في تنفيذها بعد ما نشوف آليتها القانونية، ولكن احنا بنبص دائما لجماهير الزمالك لأنها تنظر لمصلحة النادي فقط لا غير، وأنا بوعد جماهير الزمالك إن اللجنة بتدرس تنفيذ ذلك وهذا الأمر متواجد في الأندية الأوروبية وممكن نطبقها في مصر ودائما الزمالك بيكون سباق في الأمور الجيدة».