تامر أمين والعتال والبرامج الرياضية.. تفاصيل 8 قرارات لأعلى الإعلام

أصدر اليوم، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 8 قرارات تتعلق بعدد من الموضوعات الرئيسية، التي شغل بعضها الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية، أبرزها أزمة تصريحات تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار على قناة النهار، في حق الصعايدة، الذي نال من القرارات الثمانية 3 منها، ثم 3 قرارات تتعلق بالترخيص لقنوات، منها قناة تابعة لرجل الأعمال الزملكاوي هاني العتال، وقراران بمد مهلة توفيق الأوضاع، والتحقيق في مخالفات البرامج الرياضية.

تامر أمين

وأجرى اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحقيقا مع تامر أمين، بدأ في الثانية عشرة ظهر اليوم، وبعد انتهاء التحقيق أصدر المجلس قرارا قال في حيثياته، إنه وفقاً للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللوائح الصادرة تنفيذا له.

وبعد التحقيق مع تامر أمين في المخالفات المنسوبة له، والممثل القانوني لقناة النهار.

قـرر

أولاً: تغريم القناة 250 ألف جنيه، وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات.

ثانياً: وقف برنامج آخر النهار الحلقات الخاصة بتامر أمين، ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.

ثالثاً: إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.

هاني العتال

ووافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الطلب المقدم من قناة «France 24» لفتح مكتب تمثيل لها في مصر باسم شركة «القاهرة الإخبارية CNC»، كذلك وافق المجلس على تغير اسم الشركة إلى شركة «الشمس» وتغير اسم قناة «مايسترو» المملوكة للشركة إلى «قناة الشمس».

كما وافق المجلس على الطلب المقدم بشأن تعديل تشكيل مجلس إدارة شركة «لايت» المالكة لقناة «L.T.c»، واعتماد رئيس مجلس إدارتها هاني مجدي خليل حجاج وشهرته هاني العتال.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الموافقة على الطلب المقدم من شركة «الأولى» للإعلام لتعديل هيكل المساهمين بالشركة ليتماشى مع القانون.

توفيق الأوضاع

وفي هذا السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، منح الكيانات الإعلامية المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام «الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات»، مهلة لمدة أسبوعين لتوفيق أوضاعها.

وتنص المادة 70 من القانون المشار إليه إلى اختصاص المجلس بتلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر.

وأهاب المجلس في بيان له اليوم بجميع الكيانات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018 سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص. وأكد المجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة؛ التي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها؛ وذلك وفقًا للسلطة المخولة له قانونًا.

البرامج الرياضية

من ناحية أخرى، طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير الكرة.

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم، إنَّ لجان الرصد تقوم بمتابعة وتحليل بعض البرامج التي أساءت للرياضة المصرية ويفحص الشكاوى التي تلقاها في هذا الشأن وسيتخذ الجزاءات المنصوص عليها في قانونه والتي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على استقرار الوسط الرياضي.أكود التغطية

وأكّد المجلس أنَّ الأكواد التي أصدرها تتضمن النقاط التالية:

1- نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

2- عدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو إجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.

3- عدم استخدام المنافسات الرياضية فيما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع أو في نشر العنف أو الإحباط.

4- التزام اللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها واستخدام تلك اللغة في الارتقاء بالذوق العام.

5- عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.

6- تجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض، وتجنب استخدام كل ما من شأنه التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع.

7- عدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى.

8- التركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تحدث في الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها وعلى نشرها بين الجميع.

9- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة بين اللاعبين والجماهير والإداريين، والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.