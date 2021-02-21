التحقيق مع تامر أمين في «إهانة الغلابة».. «مش الصعايدة بس»

كشف مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس سيحقق مع تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار» على «قناة النهار»، في مخالفات سابقة ارتكبها وقبل المجلس اعتذارها عنها، وهو ما يستدعي تغليظ العقوبة حسبما تنص عليه لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام».

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لن يتم التحقيق مع تامر أمين بمقر المجلس اليوم في قضية تعديه على الصعايدة فقط، بل سيتم استدعاء واقعة مشابهة حدثت في 3 يونيو 2020، حينما انتقد تامر أمين الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لدى بعض فئات المجتمع المصري.

إهانة الغلابة

وقال تامر أمين في برنامجه حينها: «لو نزلنا بكاميرا في الأحياء الشعبية وعند الناس الغلابة والحلوين البلاطة اللي خدوا قدر معين من التعليم، ونسألهم.. ماذا تعرف عن التباعد الاجتماعي؟، هيقولك حاجة جديدة على الموبايل، أو شركة مفروشات في مصر الجديدة، أو تمويل عقاري، هتسمع كل حاجة غير الإجابة الصحيحة».

ليعود تامر في 7 يونيو 2020، ليوجه رسالة اعتذار إلى الشعب المصري؛ وبخاصة الطبقات البسيطة، نقلتها صفحة قناة «النهار» على «فيسبوك»، قال فيها: «أنا لا أجرؤ على إهانة المصريين ولا الطبقات البسيطة منهم؛ لأنهم أهلي وناسي وأنا منهم. أنا أعتذر لكل من أساء فهم كلماتي أو جرحت شعوره، وأنا عمري ما تكبرت على الاعتذار أبدًا؛ لأن الاعتذار فضيلة. ما كنت أقصده بكلامي هو الخوف الشديد على الشعب المصري؛ خصوصًا الفئات التي ما زال ينقصها الوعي بموضوع كورونا وإجراءات الوقاية وحرصي على المصلحة العامة وصحة الناس دون أية إهانة لأحد، والله من وراء القصد».

سحب تصريح تامر أمين

وقد مثل تامر أمين للتحقيق لمدة 3 ساعات ونصف أمس بمقر نقابة الإعلاميين، وأصدر النائب الدكتور طار سعدة قرارا بسحب تصريح مزاولة المهنة من تامر أمين بعد ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وقال طارق سعدة إن النقابة أبلغت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقناة النهار بالقرار، موضحا أنه لا يحق له الظهور على الشاشة لتقديم برنامجه طوال فترة سحب تصريح مزاولة المهنة.