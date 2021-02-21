ضبط عاطل وبحوزته 60 كيلو بانجو في الإسماعيلية 

أمرت نيابة فايد بالإسماعيلية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بوحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، أمس الجمعة.

وألقت وحدة مباحث مركز فايد بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد البرماوي، القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو، قبل بيعها في منطقة سرابيوم.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بالقبض على «محمود.م.س» مقيم بمنطقة الهواشمة، التابعة لقرية سرابيوم، وبحوزته كمية من البانجو تصل إلى 60 كيلو.

وقالت المصادر الأمنية، إن معلومات وردت للنقباء أحمد عثمان ومحمود منصور وعلي طه، معاونو المباحث الجنائية، تفيد بترويج المتهم للمخدرات على نطاق واسع، واتخاذه من منطقة سرابيوم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتمكنت حملة أمنية مكبرة، من تحديد أماكن تردد المتهم وتوقيتها، وتمكنت من ضبطه متلبسا وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة من مخدر البانجو ملفوفة في لفات كبيرة الحجم وزن الواحدة 3 كيلو جرامات تقريبا.

وكانت قرية سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد، قد شهدت جريمة بشعة الأسبوع الماضي، راح ضحيتها مسن وزوجته في العقد الثامن من العمر بغرض السرقة.

وتمكنت وحدة مباحث فايد من القبض على المتهمين، بارتكاب الواقعة خلال اختباء أحدهما في منطقة أبو سلطان، والآخر بمنزله في مدينة فايد، وأرشدا عن المسروقات وتم استعادتها.

وطالب أهالي سرابيوم على مدار الأيام الماضية، اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة تواجد ضابط شرطة، وضابط من المباحث الجنائية، بنقطة شرطة سرابيوم، إضافة إلى وجود ارتكاز أمني بمدخل القرية، كما كان متواجدا على مدار الأعوام الماضية.

وقال أهالي القرية، إن الحادث الإجرامي هو الحادث الأبشع الذي شهدته القرية على مدار السنوات الماضية، خاصة مع مسنين من خيرة أهل القرية الحاج محمد عامر وزوجته، وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية.