تطعيم المواطنين ضد كورونا الأسبوع المقبل وظهور نوع جديد من شلل الأطفال

قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أكدت خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم الأحد، إن جرعات جديدة ستصل من لقاح فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة المقبلة، ليكتمل وصول 100 مليون جرعة من اللقاحات قبل نهاية العام الجارى، وقبل بدء الموجة الثالثة من الوباء.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن وزيرة الصحة، أكدت كذلك أنه سيبدأ تطعيم الموطنين بلقاح كورونا المستجد، الأسبوع المقبل، بعد أن بدأ تطعيم أفراد الأطقم الطبية من اللقاح خلال الفترة الماضية.

كما أشارت «عبدالحليم»، إلى أن الوزيرة كشفت كذلك عن بدء حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل، بعد ظهور نوع جديد منه، وأكدت الوزيرة أن النوع المنتشر حاليا جديد، خاصة أن مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2005، وأن التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات، يفصل بينها شهرين، وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التحفيف من ظهوره مرة أخرى.

وقالت إيناس عبدالحليم، إن وزيرة الصحة، أكدت أنها لا تستطيع التدخل لضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا إلى صندوق الشهداء، وليس من سلطتها، موضحة أن الوزارة بدأت في تشكيل صندوق الطوارئ الخاص بالأطباء، الذي صدر القانون الخاص به من مجلس النواب السابق، وسيتم التعامل مع حالة الوفاة بكورونا كإصابة عمل، وأن أي طبيب توفى بكورونا سيحصل على تعويض.

وتابعت النائبة، أنه خلال الاجتماع المغلق للجنة الصحة بمجلس النواب، أكدت الوزيرة خلاله، أنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج البلازما في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أن قانون تجميع البلازما سيصدر قريبا من مجلس النواب.

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عقدت اليوم الأحد اجتماعا مغلق للاستماع لبيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن أداء وزارتها خلال الفترة الماضية ( 2018-2020)، على أن تواصل غدا الإثنين مناقشة البيان ودراسته.