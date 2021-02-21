عاجل.. وزيرة الصحة: لم نرصد أي رد فعل غير متوقع من لقاح كورونا حتى الآن

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه نتيجة عمل الدكتور حسام حسني المؤسسي منذ تشكيل اللجنة على مستوى عالي ومرورا بعمل اللجنة بالجائحة، رأينا أنه من الضروري تطبيق خبرته العميقة على التخصصات الإكلينيكة بمصر، وليست أمراض الجهاز التخصصي، ولذلك سيكون مشرفا على كل بروتوكلات العلاج الخاصة بنفقة الدولة والتأمين الصحي الحالي وبوتوكلات قوائم الانتظار، وسيكون مسؤلا عن العمل في هذه الجهات بشكل مؤسسي، وعمل بروتوكلات موحدة وتدريب العالمين عليها وتحديث البروتوكلات والنشر العلمي.

وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أوضاع فيروس كورونا أن الأطباء بمنظومة مجابهة كورونا تلقوا جرعات اللقاح، وهناك من يتلقى الآن الجرعة الثانية، ولم ترصد حتى الآن أي حالة بالأطقم الطبية أدت رد فعل غير متوقع بعد الحقن باللقاح.