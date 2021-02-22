اليوم.. آخر أيام الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين.. وبدء الطعون غدا

تواصل اليوم اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب، و6 من أعضاء المجلس في الانتخابات المحدد لها 5 مارس المقبل، في اليوم الخامس والأخير لفتح باب الترشح، ومن المقرر أن تستمر حتى الثانية عشرة ظهر اليوم الاثنين.

50 طلب للترشح

وبدأت اللجنة في تلقي طلبات الترشح منذ يوم الخميس الماضي ولمدة 5 أيام تنتهي اليوم الاثنين، وتلقت اللجنة في الأيام الأربعة الماضية 50 طلبا بواقع 5 طلبات للترشح على مقعد النقيب و45 طلب للترشح على مقاعد عضوية المجلس منهم 13 «فوق السن» و32 «تحت السن».

وتلقت اللجنة في اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشيح، أمس، طلبا واحدا لمنصب النقيب من الكاتب الصحفي كارم يحيى، وبذلك يصل عدد المرشحين على منصب النقيب حتى الآن 5 مرشحين، حيث ترشح من قبل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الحالي، ورفعت رشاد، وطلعت هاشم، وسيد الإسكندراني.

5 مرشحين لمنصب النقيب

كما تلقت اللجنة أمس، 11 طلبا لعضوية المجلس منهم 4 مرشحين فوق السن وهم إبراهيم أبو كيلة وأسامة شحاتة وجمال عبدالرحيم وفكرية أحمد، بينما ترشح 7 آخرون تحت السن وهم إسلام أبازيد وإكرام منصور، وأيمن مصطفى وريمون فرنسيس ومحمود عابدين وهيثم النويهي وياسر مصطفى.

وتبدأ اللجنة غدا في نظر الطعون والتنالات حيث حددت الفترة بين 23 حتى 27 فبراير الحالي موعدًا للطعون والتنازلات، ثم موعد الاجتماع الأول للجمعية العمومية يوم 5 مارس المقبل، ويوم 6 مارس الإعادة على منصب النقيب على ان يكون التصويت من 3 عصرا وحتى 7 مساءً.

وحال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، تؤجل الجمعية للانعقاد الثاني يوم 19 مارس المقبل على أن تكون الإعادة على منصب النقيب يوم 20 مارس.