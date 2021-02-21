بعد زلزال اليابان.. تويوتا ونيسان تعلقان الإنتاج في مصانعهما مؤقتا

أعلنت شركة «نيسان موتورز» اليابانية أنها ستعلق الإنتاج في مصنعي تجميع لمدة يومين هذا الأسبوع، بسبب تعطل إمدادات قطع الغيار المطلوبة للإنتاج بعد الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان.

وقالت متحدثة باسم شركة «نيسان موتورز»، إن مصنعي السيارات الواقعين فى محافظة «كاناجاوا»، سيوقفان الإنتاج في 22 و23 فبراير المقبل، وينتج مصنع «نيسان»، الذي سيتم إغلاقه غدا، سيارة «Note» المدمجة، الأكثر مبيعا من نيسان.

وفى 16 فبراير، أعلنت «تويوتا موتورز»، أنها ستعلق انتاج 14 خط إنتاج فى 9 مصانع فى اليابان بعد الزلزال وذلك بداية من 17 وحتى 20 فبراير الماضي.

وقالت «تويوتا موتورز» أكبر شركة سيارات فى العالم، إن سبب الانقطاع هو تأثر الموردين بالزلزال.

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة سواحل «فوكوشيما» شمال اليابان يوم السبت من الأسبوع الماضي، ما أدى الى اصابة عشرات الأشخاص، وتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسع.

الجدير بالذكر أن الأزمات الأخيرة أثرت بشكل كبير على صانعى السيارات اليابانيين، من بداية أزمة كورونا التى ضربت خطوط الانتاج كلها وأوقفت الانتاج، واضطرت الشركات لتسريح جماعى للعمال لخفض التكاليف قدر الامكان.

بالاضافة الى أزمة الرقائق الالكترونية التى حدثت فى يناير الماضى من العام الجارى، حيث أعلنت "نيسان موتورز" عن اغلاق مصانع لها فى بريطانيا واليابان بسبب النقص العالمى فى امدادات الرقائق الالكترونية.

وكذلك «تويوتا موتورز»، أعلنت عن تقليص الإنتاج عالميا في جميع مصانعها، وأعلنت «تويوتا» أيضا وقف الإنتاج جزئيا في الصين، وأعلنت أيضا عن تخفيض الانتاج في مصانعها حول العالم، بينما أعلنت شركة «هوندا» عن تخفيض الإنتاج في اليابان وفي 5 مصانع في أمريكا الشمالية، واضطرت أيضا إلى تقليص الإنتاج فى بريطانيا لنفس السبب.

كل هذا بعض من أزمات ضربت صناعة السيارات اليابانية وتكبدوا خسائر ضخمة وكان أخر الأزمات هو الزلزال الذى وقع فى شرق اليابان وعلى أثره أغلقت الشركات مصانعهم لفترة.