وزير قطاع الأعمال: السيارات الكهربية ستتواجد في مصر نهاية 2021

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مصر ستتواجد بها السيارات التي تعمل بالكهرباء نهاية العام المقبل.

وأضاف، أن الرقمنة موجودة في مصر منذ 15 عاما في القطاع الخاص، ومنذ 20 عاما في مختلف دول العالم، وحاليا يتم وضع نظم متكاملة رقيمة في 63 شركة، وهذا النظم تشمل المشتريات والمبيعات والحسابات والمخازن لإعادة رسم طريقة عمل الشركات من خلال قاعدة بيانات موحدة يشاهدها الجميع، ما سيساعد على تسعير المنتجات وإطلاع الإدارة على البيانات الدقيقة من أجل اتخاذ القرارات على أساس سليم يفيد المواطن والدولة المصري.

وأوضح ويزر قطاع الأعمال، أن لجنة الطروحات المسؤولة عن طرح الشركات في البورصة اجتمعت بعد 5 شهور من إنشاءها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتمت مناقشة إمكانية طرح الشركات على الجانب المحلي والعالمي.

طرح الشركات بأمر بنك الاستثمار المصري

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه يتم حاليا البحث في الشركات المصرية القابلة للطرح وسيحدد إمكانية الطرح بنك الاستثمار المصري لأنه الجهة المخولة للموافق على الطرح في البورصات المحلية والعالمية، منوها أن لائحة العمال يتم إعدادها بالتشاور مع الجهات الرقابية ورئيس الوزراء، وسيتم طرح المسودة الثانية بعد أن تم إجراء حوار مجتمعي مع الشركات واللجان النقابية للعمال وفقا لما حدده القانون بحسب الدستور، وستكون هذه المسودة الجديدة الخاصة بالعمال مطبقة في الشركات خلال شهر ونصف.

أزمة لائحة العمال الجديدة

وظهرت المسودة الأولية الخاصة بلائحة شؤون العاملين التي قدمتها وزارة قطاع الأعمال في أكتوبر الماضي وأثارت جدلا واسعا، وتم تعديل عدد من البنود التي شملتها المسودة من أجل أن تناسب مطالب العمال.

وأكدت الوزارة أن هذه المسودة هدفها إفادة المواطن من الدرجة الأولى وتم تقديم طريقة حساب الرواتب والعلاوات والأرباح السنوية.