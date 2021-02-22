تعرف على فوائد الغذاء للأسنان: العرقسوس مضاد للتسوس

للحصول على أسنان قوية وسليمة، ﻻ بد من اﻻعتناء بنظافة الأسنان وتناول الأكل الصحي الهام، للبناء وللحفاظ على صحة الأسنان.

تقول الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، عضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة: «عملية الهضم تبدأ في الفم، فلابد من وجود أسنان سليمه للحصول على هضم سليم»، موضحة أن أهم النباتات والأغذية والمشروبات التي لها دور كبير في الحفاظ على صحه اأسنان تتمثل في التالي:

-السواك

سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ويؤخذ من شجر الأراك، ويستخدم في تنظيف الفم ومفيد لصحه اللثة والأسنان، كما أنه يحتوى على حوالي 19 مادة فعالة، لها خصائص في مكافحة الجراثيم والبكتريا بطريقة أمنة ﻻ تسبب حساسية، وﻻ يمكن أن تكون هذه المواد موجودة في غسول للفم أو معجون أسنان، كما أن السواك يحتوي على فيتامين سى المفيد لصحة اللثة.

والسواك ﻻ يعالج التسوس، ولكنه يمكن اعتماده كوسيله للوقايه من التسوس، ويجب غسله بشكل جيد قبل اﻻستخدام وبعد استخدامه يجب قص الشعيرات التي استخدمت، ووضعه في ماء وملح.

-العرقسوس

عند مضغ حوالى 5 جرام من بودره العرقسوس الخام يوميا التي يمكن شراءها من العطار، وجد أن لها تاثير فعال في الحماية من التسوس؛ لأنه يحتوى على مركب الأندول، وهو مضاد للتسوس، ويحتوي أيضا على ماده الجليسريزين، وهو محلي غير سكري يحافظ على الأسنان؛ لأنه محلي ﻻ يسمح بنمو البكتريا على الأسنان بعكس المحليات السكرية، مثل الجكلوز والجلكتوز والكسروز وغيرها التي تسمح بنمو البكتريا على الأسنان، عقب تناولها.

- الشاي الأخضر

أثبتت الدراسات ان تناول فنجان من الشاى اﻻخضر يوميا يحمي الأسنان من التسوس، ويحمي اللثة من التهابات، ويقاوم البكيتريا الضارة، ويساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة؛ لأنه بيخفض حموضه اللعاب؛ لأن كل ما الوسط في الفم كان حامضي، كما يمكن مضغ أوراق الشاي اأخضر خمس دقائق يوميا للحمايه من تسوس الأسنان، وهذا يرجع ﻻحتوائه على مضادات اأكسدة.

-الخيار

تناول الخيار يساعد على تنظيف اأسنان وتبيضها وحمايتها من التسوس، وهذا يرجع ﻻحتواء الخيار على نسبة عالية من الألياف الطبيعية، مما يساعد هذه الألياف في التخلص من الجير المتراكم على الأسنان، كما أنه يعمل على زياده إفراز اللعاب في الفم، ما يساعد على بقاء وسط الفم قلوي باستمرار، كما ينصح بتناول الخيار بعد تناول السكريات أنه يقلل من حموضة الفم التي تسببها السكريات، والتى يترتب عليها نمو البكتيريا المسببه للتسوس.

-التفاح

التفاح غنى بالألياف التي تعمل على تنظيف اﻻسنان وكلما قلت نسبة السكر في التفاح زادت أليافه، وكلما كان مفيد لبناء أسنان قوية.

- الكاكاو الخام

والشيكوﻻته تتكون من الكاكاو، وهو عنصر جيد لصحه الأسنان؛ لأنه يحتوي على حامض التانيك الذي يمنع حدوث التسوس وتآكل الأسنان، من خلال اﻻهتمام بصحة اللثة، وينصح باستخدام الشيكوﻻته الغامقة أو الكاكاو غير المحلي، تجنبا لنسبه السكر الضاره بصحة اأسنان.

- الماء

اﻻهتمام بشرب الماء باستمرار لأنه ينظف الأسنان، ويمنع تراكم الطعام بالفم ويمنع جفاف الفم أيضا؛ لأن ذلك يزيد خطر اإصابه بالتسوس، كما أن الماء يحتوى على معدن الفلوريد معدن هام لصحة الأسنان.

- القرنفل

مسكن موضعى ممتاز للتخلص من ألم الأسنان، ولكن ﻻ يغنى عن الذهاب للطبيب.