"الأسنان" ترفض إلزام العيادات بتلقي دورات تدريبية في الأشعة

التقى الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، بالدكتورة أماني خليفة رئيس قطاع طب الأسنان بوزارة الصحة، للرد على ملاحظات الإدارة العامة للأشعة.

وتقدمت النقابة، بخطاب لرفض قرار إدارة الأشعة، بإلزام العيادات بتلقي دورات تدريبية في الأشعة، مشيرا إلى عدم وجود أي مخاطر من أجهزة أشعة الأسنان العادية.

جاء الخطاب واللقاء، بعد تلقي النقابة العامة عدة شكاوى تفيد بإجبار العيادات على الحصول على دورات أشعة، وأن هذا القانون منذ عام 1960.

حضر اللقاء الدكتورة شهيرة معتصم عضو النقابة العامة والدكتور محمود اللبودي من الوزارة.

وأكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنها ستقوم بتقديم خطاب رسمي، للرد على استفسارات إدارة الأشعة.

وكان الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، أكد أنهم يريدون التنسيق مع وزارة المالية بشأن وضع ضوابط لمحاسبة أطباء الأسنان وإدراجها فى لائحة الضرائب العامة المصرية يراعى فيها نسبة الخصم لتصل إلى 25-30%، نظراً لأن لدينا مستهلكات من الأدوات الطبية المستعملة فى العلاج غير الأطباء البشريين.

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين النقابة والعلاج الحر والبيئة حرصًا على وجود شباك واحد يجمع جميع متطلبات ترخيص المنشآت الطبية لتسهيل الإجراءات وضمان صحة اكتمالها.

وأعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنها قررت إطلاق مبادرة بعنوان "أطباء الخير"، لعلاج الحالات من غير القادرين على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع جهات حكومية وجمعيات أهلية، وذلك عن طريق العيادات والمراكز الخاصة والقوافل الطبية، مشيرة إلى أن ذلك انطلاقا من اهتمام النقابة في المشاركة المجتمعية.

قال الدكتور أحمد مسعد المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان وعضو مجلس النقابة، إن المبادرة تهدف لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لغير القادرين في عيادات ومراكز الأسنان الخاصة كمشاركة مجتمعية من أطباء الأسنان.