صاحبة صوت «لؤلؤ»: المسلسل نقل الإنتاج الدرامي في مصر لمنطقة تانية خالص

أعربت المُطربة نور عبد السلام، صاحبة صوت الفنانة مي عمر، في مسلسل «لؤلؤ»، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن موهبتها الغنائية في المسلسل.

وكتبت نور عبد السلام، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «من الرائع أننا نكون في بلد عندها قدرة على إنتاج محتوى ترفيهي محترم جدًا.. مسلسل لؤلؤ فعلاً يخلينا كلنا فخورين بيه وبإنتاجه وبمخرجنا العزيز محمد سامي وبطلة العمل الممثلة الكبيرة الجميلة مي عمر اللي دايمًا مجتهدة وناجحة بأعمال متميزة وأدوار مختلفة».

وتابعت: «مسلسل لؤلؤ بصراحة بينقل الإنتاج الدرامي في مصر لمنطقة تانية خالص وجديدة ومتميزة.. أنا كان ليه الشرف إن المخرج الكبير محمد سامي يقف جنبي ويشرفني بأني أغني في المسلسل لؤلؤ.. بصراحة أنا عاجزة عن شكر المخرج محمد سامي إنه آمن بيه من أول يوم وآمن بصوتي وموهبتي إداني فرصة زي دي».

وأضافت: «طول عمره معروف عنه إنه بيقف جنب المواهب ويساعدهم وكان ليه الشرف إنه يقف جنبي.. مسلسل لؤلؤ فرصة عمر مكنتش أحلم بيها وسعيدة جدًا إن ربنا كتبها لي ويارب دايمًا أكون عن حسن ظن الناس فيه وأكون دايمًا بقدم حاجة تضيف لأي عمل حتى لو حاجة صغيرة.. بشكر جدًا كل من وقف وهيقف جنبي عشان أحقق حلمي».

مسلسل لؤلؤ، الذي انتهى عرضه مؤخرًا يوم الخميس الماضي، من بطولة الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، وسلوى عثمان، هيدي كرم، ونجلاء بدر، والمسلسل قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.