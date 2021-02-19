إدوارد عن دوره في «لؤلؤ»: موجودة في الواقع ولكن بنسبة قليلة

قال الفنان إدوارد، إنه سعيد بتجربته في مسلسل «لؤلؤ»، موضحا أن العمل كان له صدى كبير مع الجماهير، وشخصية «مجدي» -التي أداها- في المسلسل كانت طيبة وجميلة، ولذلك كل الناس أحبتها، موضحا أن مثل هذه الشخصيات موجودة في الواقع، حتى لو كانت قليلة في الحياة، لافتا إلى أن الشخصية ضحت بحياتها كاملة من أجل حبيبته.

وأوضح «إدوارد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، والإعلامية دينا عبدالكريم، الجمعة: «مثلت في أعمال في بدايتي مكنتش راضي عنها لأني كنت عايز الانتشار.. لكن منذ 3 سنوات بختار الأعمال اللي أنا بحبها وعايزيها».

وتابع أن المخرج محمد سامي، لديه الحبكة الدرامية التي تجعل الناس مرتبطين بالمسلسل، وهو وضع كل خبرته في هذا العمل، مشيرا إلى أن الجماهير ارتبطوا بالشخصيات، وكانوا يسألونه في الشوارع: «مين اللي قتل لؤلؤ؟» وعندما علموا أنه هو من قتلها: كانوا يقولون له: «لية كدة يا مجدي»، وعندما اكتشفوا أنه مظلوم دشنوا هاشتاج «كلنا مجدي هلال».

حبه للأدوار المركبة

وكشف الفنان، أنه يحب الأدوار المركبة، وأدى دورا مركبا في وقت سابق في مسلسل «البرنس»، مضيفا: «انتظروني في دورين متميزين خلال شهر رمضان المقبل».

الجدير بالذكر، أن مسلسل «لؤلؤ»، حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه حول فتاة كانت تعيش في ملجأ، وبعدها استطاعت أن تصبح نجمة كبيرة، إلا أنها بعد ذلك واجهت العديد من المشاكل من زميلاتها في الوسط الفني، ومشاكل أخرى عادت لها من الماضي.

المسلسل قصة الفنانة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وأشرف على الإنتاج والإخراج، المخرج محمد سامي، وهو من بطولة كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلي.