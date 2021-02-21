نائب رئيس مستقبل وطن: حجب المواقع الإباحية سيكلف الدولة مليارات سنويا

قال المهندس حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مجلسي النواب والشيوخ كلا منهم له دور واضح ومحدد في الدستور المصري، حيث أن الهيئة البرلمانية في الحزب هي هيئة مشتركة بين المجلسين، ولا يوجد فارق بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بداخله: «لدينا الأكثرية المطلقة في المجلسين وليس الأغلبية».

وأضاف «الخولي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مجلس النواب سيحيل مشاريع القوانين التي هي بحاجة إلى توافق مجتمعي لمجلس الشيوخ لمناقشتها وتحقيق ذلك، ما سيسهل عملية إصدار القوانين على مجلس النواب، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا من قبل وسبب ضغوط كبيرة على النواب السابقين بإصدارهم للقوانين: «الكلام ده بيحتاج لوقت ومناقشات، وده دور مهم لمجلس الشيوخ».

وأكد أنه بالنسبة للنائب الذي طالب بحجب المواقع الإباحية كان لزاما عليه معرفه ما ستتكلفه الحكومة من مليارات سنويا لحجب مثل تلك المواقع: «نفسي النائب لما يطلع يقترح اقتراح عليه أن يعلم أبعاد ما يقترحه».

وأوضح أن المجلسين يهمهما الصالح المجتمعي ودائما ما يتم الأخذ بالرأي الصحيح، حيث كانت المشكلات في مجلس النواب السابق وخلال الـ3 سنوات الماضية هو كثرة المشروعات القومية التي عملت عليها القيادة السياسية، ما استلزم تغيير في كم هائل في القوانين التي خرج بعضها بدون مناقشة قوية قبل الإقرار: «المجتمع عايز في الأخر قانون بأقل قدر من الغلطات، ومع مجلسين هنضمن أن القانون يخرج للتطبيق».

وأشار إلى أنه وبالنسبة لقانون إعفاء النواب من الضرائب فقد تم تغييره حاليا من قبل مجلس انواب، حيث أنه وفي البداية قامت لجنة الثلاثين التابعة لمجلس الشيوخ بالحديث عن عدم إعفاء نواب المجلس من الضرائب، وتم إرسال تلك المذكرة لمجلس النواب الذي قام بدوره بإقرار الضرائب على نوابه، وما قام به مجلس الشيوخ كان الأفضل وجرى تطبيق الضرئب بشكل مؤدب.