«عزل نفسه في المنزل».. إصابة وزير العدل بفيروس كورونا

قال مصدر مطلع بوزارة العدل، إن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، مؤكدًا أن الوزير دخل في عزل في منزله، بعد إجراء مسحة أثبتت إيجابيتها.

وأكد المصدر، أن الوزير بصحة جيدة، لكنه قرر الدخول في فترة العزل لحين شفائه، لافتًا إلى أن الوزير لم تظهر عليه أي أعراض للفيروس.

وأشار المصدر، إلى أن عدد من المخالطين للوزير، قرروا الدخول في فترة العزل احتياطيًا، لكنهم جميعهم بصحة جيدة.