«فولكس فاجن» تواجه أزمة جديدة فى إنتاج طراز Golf E

أزمة جديدة قد تواجه صانعى السيارات فى ألمانيا إن لم يكن جميع شركات السيارات فى العالم؛ أكبر مصنع سيارات فى ألمانيا "فولكس فاجن"، تكافح لتلبية الطلب القوى على طراز "Golf e" بسبب نقص "خلايا البطاريات" ومكونات أشباه الموصلات و الرقائق الالكترونية، حسبما قال رئيس العمال فى شركة "فولكس فاجن" لصحيفة ألمانية.

لدى "فولكس فاجن" الكثير من الطلبات على طراز "جولف" الهجين لشرائها تقريبا أكثر من 93 ألف طلب، وهو ما يترجم إلى حجم إنتاج لأكثر من 4 أشهر، كما قال "بيرند أوسترلوه" ممثل العمال فى مجلس إشراف مجموعة "فولكس فاجن".

أثبتت المتغيرات الهجينة أنها تحظى بشعبية خاصة وكبيرة بين العملاء وتمثل 60% من الطلبات فى ألمانيا، و 40% فى جميع أنحاء أوروبا، كما صرح "بيرند أوسترلوه" لصحيفة ألمانية.

وحذرت "فولكس فاجن" فى ديسمبر الماضى من أن النقص فى مكونات أشباه الموصلات سيعطل الإنتاج، وانتشرت هذه الأزمة بين صانعى السيارات وضربت صناعة السيارات فى العالم، وعطلت إنتاج مليون سيارة حتى الأن حسب الإحصاءات الأخيرة.

وقالت «فولكس فاجن» إنها تتوقع استمرار نقص الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات فى الربع الثانى من العام، وتقدر شركة الاستشارات "AixPartners" أن الأزمة العالمية فى نقص الرقائق الالكترونية قد تكلف شركات صناعة السيارات 61 مليار دولار فى خسائر المبيعات هذا العام 2021.

الجدير بالذكر، أنه فى آواخر يناير الماضى، قالت "فولكس فاجن" إنها تعمل على تعديل خطوط التجميع بسبب نقص أشباه الموصلات والرقائق الالكترونية، التي أصبحت قضية سياسية منذ أن كتب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى نظيره التايواني لطلب المساعدة في معالجته.

وألغت شركات صناعة السيارات في أوائل العام الماضي طلبات الشركات المصنعة للرقائق، تحسبا لانخفاض حاد في المبيعات، مما دفعهم إلى التحول إلى توفير الطلب المتزايد من مصنعي الإلكترونيات الاستهلاكية.