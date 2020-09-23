أسعار ومواصفات سيارات "فولكس فاجن" في السوق المصرية

تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق التي ينتشر فيها العديد من ماركات السيارات المختلفة سواء كانت الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر شركة "فولكس فاجن" الألمانية، من أبرز الشركات التي تحظى بمكانة مرموقة بين شركات السيارات الفارهة في مصر.

وتنشر "الوطن"، خلال السطور التالية الطرازات التي يتم طرحها في السوق المصرية من الشركة وأسعارها:

1- "فولكس فاجن باسات" وتأتي في السوق المصرية بفئتين مع خيرا واحد من المحرك بسعة 1400 سي سي تربو، يولد قوة 150 حصانا، وأقصى سرعة 220 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة مزود بسبع سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 8.9 ثانية.

ويبدأ سعر الفئة الأولى في السوق المصرية 485 ألف جنيه وتصل الفئة الثانية لسعر 585 ألف جنيه.

2- "فولكس فاغن تيجون"، وتأتي في السوق المصرية بثلاث فئات مع خيار واحد من المحرك بسعة 1400 سي سي تربو، يولد قوة 150 حصانا، وأقصى سرعة 215 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة موزود بست سرعات، وتسارع السيارة 9.2 ثانية.

ويبدأ سعر الفئة الأولى في السوق المصرية 410 آلاف جنيه وتصل الفئة الثانية لسعر 560 ألف جنيه، وتصل الفئة الأعلى تجهيزاً لسعر 615 ألف جنيه.