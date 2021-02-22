أستاذ أمراض صدرية: إقبال كبير من الأطباء على تلقي لقاح كورونا

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إن الأطباء وأعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية، يقومون حاليا بتلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا، من خلال لقاح أسترازينيكا، الذي وصل لمصر منذ أيام، ويجب على المواطنين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل، وأخذ اللقاح: «فيه إقبال كبير جدا من الأطباء على تعاطي اللقاح».

وأضافت «شرف الدين»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه من المتوقع أن يصل لقاح «سينوفارم» إلى مصر خلال فترة قصيرة، وهو الذي جرى تصنيعه بشكل مختلف عن لقاح أسترازينيكا واستخدم فيه فيروس كورونا تم إضعافه ليقوم بتحفيز الجهاز المناعي للجسد ومواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أنه لم يشكو أي من الأطباء أو أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على اللقاح من الشعور بأية أعراض جانبية له، لافتة إلى أنه سيجري توفير اللقاح فيما بعد للمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن ثم الانتقال إلى صغار السن.

وأكدت أن حالات فيروس كورونا تقل بشكل كبير وملحوظ، كما أن المضاعفات جراء الإصابة بالفيروس انخفض عددها بشكل ملحوظ، والاستجابة للعلاج باتت أفضل مما كانت عليه من قبل: «كل اللي محتاجينه وعي المواطنين وارتداء الكمامات والتباعد وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، والتطعيم بيدي وقاية بنسبة معينة وبيقلل الأعراض وقت الإصابة».