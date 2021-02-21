شابتان أمريكيتان تتنكران في «زي جدات» للحصول على لقاح كورونا

تنكرت امرأتان من فلوريدا في هيئة سيدات مسنات، في محاولة فاشلة للحصول على جرعتهما الثانية من لقاح فيروس كورونا، بحسب مسؤولون أمريكيون.

وقال الدكتور راؤول بينو، مدير إدارة الصحة في فلوريدا بمقاطعة أورانج، للصحفيين، إنهما قبض عليهما وهما ترتديان ملابس الجدات مثل القلنسوات، والقفازات، والنظارات، وكل شيء في موقع التطعيم، مشيرا إلى عدم تأكده من كيفية تمكنهم من الحصول على جرعاتهم الأولى، لكنه نوه إلى ارتفاع الطلب على اللقاحات.

وقال «بينو»: «لم يكن لدينا أي نقص في الأسلحة المستعدة للتطعيم، ولدينا أيضا أشخاص يتظاهرون بأنهم كبار في السن ليطعموا».

ونقل راديو إن بي أر الأمريكي، عن مكتب عمدة مقاطعة أورانج، إن عمر النساء من 34 و44 عاما، لكن ولاية فلوريدا تعطي حاليًا الأولوية للتطعيمات للبالغين (65 عاما أو أكثر)، بالاضافة إلى موظفي الرعاية الصحية والمقيمين في مرفق الرعاية طويلة الأجل والموظفين.

واكتشف أمر النساء عندما وجد الموظفون تواريخ الميلاد في رخص القيادة الخاصة بهم لا تتطابق مع تلك التي استخدموها للتسجيل في اللقاحات، على الرغم من تطابق أسمائهم، بحسب مكتب مأمور المقاطعة.

وطلب موظفو وزارة الصحة من النواب إصدار تحذيرات، ولم يتخذ أي إجراء آخر لإنفاذ القانون، وقال مكتب المأمور إنه ليس لديه مزيد من المعلومات حول الحادث.

وعندما سُئل عما إذا كانت هناك حالات أخرى لأشخاص يسلكون سلوكا مشابها لمحاولة التطعيم ، قال راؤول بينو إن هناك حالات قليلة، من بينهم رجل يحمل نفس اسم والده المسن، موضحا: «نظرا لأننا مشغولون بتأمين عمليات التطعيم وكذلك نقل الأشخاص بسرعة، يمكن لبعض الأشخاص التصرف على هذا النحو، لذلك ربما يكون عددهم أكبر مما نعتقد».

وفي إشارة إلى أن اللقاحات هي السلعة الأكثر رواجا، لفت «بينو» إن المسؤولين عززوا الإجراءات الأمنية حول الموقع؛ لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

كما أصدرت ولايات أخرى تحذيرات ضد مثل هذه المحاولات؛ إذ اقترح حاكم نيويورك أندرو كومو تشريعًا من شأنه أن يجرم تقديم اللقاحات للأشخاص الذين يحاولون تجاوز غيرهم، وقال مسؤولون في مقاطعة إنديانا في وقت سابق من هذا الشهر، إن ما يقرب من 30 شخصا قد كذبوا بشأن أهليتهم لللقاح.