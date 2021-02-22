اشتباكات عنيفة في طرابلس وانتشار القوات بمنطقة جنزور «فيديو»

قالت مصادر ليبية لـ«الوطن»، إن العاصمة طرابلس تشهد اشتباكات عنيفة في اللحظات الحالية بعد «محاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا.

كما انتشرت قوات في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، في وقت غادر فتحي باشاغا من طرابلس إلى مسقط رأسه في مدينة مصراتة.

وتعرض وزير الداخلية الليبي المُفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أمس، لمحاولة اغتيال، في غرب العاصمة طرابلس.

وقالت الداخلية الليبية، في بيان، إن «سيارة مسلحة نوع تويوتا 27 مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستخدام أسلحة رشاشة»، لدى عودته إلى مقر إقامته في منطقة جنزور.

وأضاف البيان، أن قوة الحراسة الخاصة بوزير الداخلية تعاملت مع السيارة، مشيرا إلى أن أحد عناصر الحراسة تعرض للإصابة، فيما اعتقل 2 من المهاجمين وقُتل ثالث خلال الاشتباكات، مؤكدا أن الوزير لم يصب في الهجوم.

لكن جهاز حفظ الاستقرار الليبي قال في بيان، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء أمس، إن «ما حدث هو سوء تنسيق تصرف من حراسات وزير الداخلية»، مؤكدا أن الوزير لم يتعرض لأي محاولة اغتيال.

وأوضح الجهاز، أن موظفيه تعرضوا «لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور في أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها»، مشيرا إلى «تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز تزامنا مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية».