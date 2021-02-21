عاجل.. تفاصيل محاولة اغتيال فتحي باشاغا وزير الداخلية الليبي

كشف مستشار وزارة الصحة الليبية أمين الهاشمي، أن وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا بخير، ولم يتعرض لأي إصابة وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقبل قليل، تعرضت سيارة وزير داخلية الوفاق الليبية فتحي باشاغا، لإطلاق النار في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن حراس باشاغا قتلوا أحد المهاجمين، وأصابوا آخر، وضبطوا 2 آخرين، منوهة بأن سيارة بداخلها 4 أشخاص، اعترضت موكب باشاغا أثناء مروره في جنزور.

وأوضحت قناة «العربية»، أن السيارة التي هاجمت موكب باشاغا كانت مسلحة ومصفحة، وقوة الحراسة المرافقة لباشاغا تعاملت مع السيارة التي هاجمت موكبه.