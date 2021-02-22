أحمد الخطيب: حملة «الوطن» ضد الزيادة السكانية هدفها تصحيح المفاهيم الخاطئة

كشف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، عن تفاصيل إطلاق الجريدة أكبر حملة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، تحت شعار «2 بس عشان ياخدوا حقهم»، قائلا: إن الدافع من ذلك يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، وأحد الأسباب والتحديات الكبرى للدولة هي الزيادة السكانية.

وأضاف «الخطيب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، أن الهدف من إطلاق الجريدة للحملة يتضمن أيضا التوعية الواسعة والكبيرة والممتدة في هذه المسألة، وطرح كل القضايا ومناقشتها بعمق شديد، لافتا إلى أنه جرى استخدام اللغة العامية في شعار الحملة؛ لأنها الأقرب للمواطن، وتكون سلسة وسهلة للقارئ، وجرى استلهام الشعار بالشعار الأساسي ألا وهو «2 كفاية».

وأكد أحمد الخطيب، أن الهدف توصيل رسالة الوعي ببساطة للمواطن الممتدة من الأجداد، وحتى المستقبل للشباب المقبلين على الزواج، منوها إلى أن أهم النقاط التي تركز عليه الحملة، العمق في الموضوع، بحيث لا يقتصر طرح الملف ليوم أو يومين أو ثلاثة، بل سيكون ممتد لـ3 أشهر، وستناقش كل الملفات الخاصة بالملف، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاع الرأي العام على الدراسات والتحديات في كل قطاع، ينتج عنه زيادة سكانية.

ولفت «الخطيب» إلى أن الحملة ستطرق للملفات الشائكة، مثل الخطاب الديني؛ لأنه جزء يشكل ثقافة الزيادة السكانية، وهناك بعض الأحاديث والمرويات التي تصب في هذا الاتجاه، مؤكدا أنه «حدث فهم خاطئ في وقت من الأوقات أدى إلى أن يكون أحد أسباب الزيادة السكانية».

وأوضح أنه سيتم مناقشة كل هذه الملفات بعمق وعلى امتداد، باستخدام كل منصات المؤسسة، سواء الجريدة الورقية أو الموقع الإلكتروني أو منصات السوشيال ميديا، للوصول للجميع، بالإضافة إلى التنسيق مع كل أطياف المجتمع من الرياضة للفنون والإعلام، وكل النجوم للمشاركة في الحملة التوعوية؛ نظرا لأنه يقتدى بهم من قبل المواطنين.