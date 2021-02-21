2 بس عشان ياخدوا حقهم.. أستاذ إحصاء: حل مشكلة الزيادة السكانية يتم من خلال التنمية وتنظيم الأسرة

قال الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الأحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه حتى نضع وسائلا لمعالجة مشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر، يجب أن يكون هناك تحركا على مستوى محورين بشكل أساسي، المحور الأول يختص بالتنمية، والمحور الثاني يختص بتنظيم الأسرة والتحكم في عدد المواليد كل عام.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال ندوة عقدتها جريدة «الوطن»، لمناقشة أزمة الزيادة السكانية، في ضوء تبنيها لمبادرة «2 بس عشان ياخدوا حقهم»، أن كل تجارب الدول التي عانت من نفس المشكلة في السابق، بينت أن أفضل برامج تحقق نتائج جيدة على مستوى تنظيم الأسرة، هي تلك البرامج التي تتم بالتوازي مع برامج تنموية تقوم بها الدولة في الوقت نفسه.

وأوضح أستاذ الأحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدول التي نجحت في معالجة هذه المشكلة، هي التي سارت بإطاري التنمية وتنظيم الأسرة، في الوقت نفسه، موضحا أنه يجب أولا أن يتم معالجة المشكلات الاجتماعية المتواجدة ومتأصلة بالمجتمع المصري وتؤثر بالسلب على عملية التنمية، سواء التسرب من التعليم أو الزواج المبكر، وبعض المفاهيم الإجتماعية الخاطئة، التي مازلت مؤثرة على بشكل سلبي على عادات وتقاليد المجتمع.

وأشار إلى أنه يجب العمل في المرحلة المقبلة، على الارتقاء بمكانة التعليم، وتعزيز مكانة المرأة واعطائها فرص حقيقية بالعمل، منبها أن المرأة بالأخص لها دور كبير، سواء في عملية التنمية أو حتى على مستوى تنظيم الأسرة، وأي تثقيف وتأهيل لها سيعود بالنفع على الجانبين.

وألمح إلى أن الظروف المتواجد حاليا، تجبر المرأة على التفكير بالإنجاب فقط، وهذا ليس بالصحيح، منبها إلى ضرورة خلق بدائل تشغل تفكيرها عن الإنجاب، من مشاريع وأعمال وغيرها.

وصرح بأن هناك معتقد بالمجتمعات الريفية، يجعل الأسر تحرص على الإنجاب كثير، والمتمثل في اعتقادهم بأنه كلما زاد عدد أبناء الأسرة الواحدة، كلما كان هذا تأمينا للأسرة على كافة المستويات مستقبلا، وبالأخص من الناحية المادية، لافتا إلى أن هذه الأسر يجب استهدافها ببرامج توعية ورعاية اجتماعية تسمح بتثقيف هذه الأسر، وتحقق لها الأمان الذين يبحثون عنه بالإنجاب.