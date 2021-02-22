بث مباشر.. تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبوسمبل كتب: محمد عزالدين 06:31 ص | الإثنين 22 فبراير 2021 تعامد الشمس على وجه رمسيس تنشر «الوطن» بثا مباشرا لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل بأسوان. اقرأ المزيد: غدا.. السياحة تحتفل بتعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل المتحف الكبير ينجح في تطبيق تعامد الشمس على وجه رمسيس للمرة الثانية تعامد الشمس غدا على وجه رمسيس الثاني في السادسة و20 دقيقة صباحا محافظ الشرقية يتابع استكمال رصف جسر مصرف رمسيس بتكلفة 16 مليون رمسيس ونفرتاري وإخناتون ونفرتيتي.. أجمل قصص الحب في زمن الفراعنة إصابة المخرج أمير رمسيس بفيروس كورونا الآثار تنتهي من أعمال ترميم ثالث تماثيل الملك رمسيس بمعبد الأقصر رمسيس تعامد الشمس أبوسمبل