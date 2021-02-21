تعامد الشمس غدا على وجه رمسيس الثاني في السادسة و20 دقيقة صباحا

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير آثار أسوان والنوبة، إن الشمس تتعامد على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بقاعة «قدس الأقداس» بمعبده بمدينة أبوسمبل السياحية، جنوبي محافظة أسوان في تمام الساعة السادسة و20 دقيقة من صباح غد الإثنين 22 فبراير، ويستمر تعامدها لمدة 20 دقيقة، لتعلن بداية موسم الحصاد عند القدماء المصريين.

وأشار عبد المنعم، إلى أن الظاهرة سوف تكون بدون جمهور، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، موضحا أنه سيتم بث التعامد مباشر عبر الفضائيات العالمية.

وعلى جانب آخر، وبالرغم من تداعيات جائحة كورونا ووقف العديد من الاحتفالات والمهرجانات في المناسبات المختلفة، إلا أن الظاهرة الفريدة من نوعها، وهي تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدي أبو سمبل، تظل حدثا فلكيا عالميا، يلقى اهتمام الجميع لإحيائه مرتين في شهري فبراير وأكتوبر من كل عام.

وفي هذا الإطار، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتوفير كافة التسهيلات لتنظيم فعاليات العروض الفلكلورية لفرق الفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بمختلف القصور والمواقع الثقافية، لتقديم استعراضاتها المتنوعة خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجارِ، بمشاركة 12 فرقة للفنون الشعبية، تضم فرق الحرية والوادي الجديد والإسماعيلية وشلاتين وسوهاج والنيل وبورسعيد وملوي والأقصر والشرقية ، بالإضافة إلى فرقتي أسوان وتوشكى.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بجهود وزارة الثقافة، بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، في نشر التنوير التراثي والفني، مع خلق أجواء ترفيهية داخل المدن والقرى، خاصة مع قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الدكتور أحمد عواض، بتقديم هذه العروض وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن مبادرة «شتي في مصر» التي أطلقها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار من أسوان، جاءت بثمارها وسط ارتفاع معدلات توافد الحركة السياحية الداخلية خلال الفترة الحالية، مما ساهم في إنعاش صناعة السياحة داخل الفنادق الثابتة والعائمة، بجانب المطاعم والكافيهات والبازارات، بالإضافة إلى المواقع والمعالم السياحية والأثرية.

يذكر أن فرق الفنون الشعبية، قدمت استعراضاتها المختلفة خلال الفترة المحددة على خشبة المسرح الصيفي بأسوان، وأيضا داخل قصور الثقافة بكركر وغرب أسوان ودراو وتوشكى وحسن فخر الدين وكلابشة ودهميت بنصر انوبة، بجانب كوم أمبو والرديسية والسباعية.