تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في الهرم: «قتلته علشان أخلص من زنه»

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة أكتوبر، حبس شاب لمدة 15 يومًا، لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلاف على مبلغ 600 جنيه بمنطقة الهرم، ونسبت النيابة له تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن بداية الواقعة كانت بوصول سائق «توك توك» جثة هامدة إلى مستشفى الهرم، وتبين أن الضحية مصاب بطعنة في القلب أودت بحياته في الحال، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستسفى.

كما تبين من الفحص الطبي أن الطعنة استقرت في قلب المجني عليه، فتسببت في دخوله في غيبوبة تامة، نُقل إثرها إلى المستشفى، غير أنه مات قبل وصوله.

الصديق وراء الجريمة

وجاء فى التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء الواقعة صديق المجني عليه، وأنه قتله بسبب خلافات على مبلغ 600 جنيه، ورصدت إحدى الكاميرات المتهم أثناء قتله المجني عليه وهروبه من مسرح الجريمة، في أحد الشوارع بمنطقة الهرم، حتى أُلقي القبض على المتهم.

المتهم: كنت مستلف منه 600 جنيه.. وقتلته علشان اخلص من الزن بتاعه

واعترف المتهم أمام الفريق الأمني الذي يشرف عليه اللواء طارق حمزة رئيس القطاع، بقتل صديقه، انتقامًا منه بسبب مطالبته برد مبلغ اقترضه المتهم منه قبل الجريمة بقرابة أسبوع، وقال «كنت مستلف منه 600 جنيه، وقلت له اصبر عليا شوية عشان الشغل نايم، قالي ماشي، ورجع بعد أسبوع قالي محتاج الفلوس عشان أصلح المكنة، قلت له ممعيش فلوس دلوقتي استنى عليا 10 أيام، فرفض فطلعت المطوة وقتلته علشان اخلص من الزن بتاعه».