محافظ القليوبية للمستثمرين: دفع قاطرة الاستثمار أهم أولويات المرحلة

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمبنى الإداري للجهاز التنفيذى للمناطق الصناعية، والذي تم إنشاؤه عام 2008، ثم افتتاحه بمنطقة الصفا الصناعية بالخانكة.

حضر الاجتماع الذي جرى عقده اليوم، أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال و اللواء هشام خشبة السكرتير العام و المهندس علي عقيل السكرتير العام المساعد و صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظ والعميد خالد كشك رئيس مركز و مدينة الخانكة و هانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار ومديري مديرية الإسكان والتخطيط العمراني والإملاك والشؤون المالية والشئون القانونية ومندوب عن هيئة التنمية الصناعية ووزارة الاستثمار، حيث تم مناقشة عدد من المشكلات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين المتعلقة بمنطقتي الشروق والصفا الصناعيتين بالخانكة.

وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات لإنشاء نقطة شرطة، وكذا دراسة إنشاء محطة صرف صحي في منطقة الشروق الصناعية، مشيرا إلى أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عملية التنمية والبناء.

كما وعد المحافظ بعقد اجتماعا آخر لحل المشكلات التي تم عرضها في هذا الاجتماع، مضيفا أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين فى أي مكان وفي أى موقع، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة.

وطالب المحافظ مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع علي المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام علي زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتي القطاعات لا سيما الإقتصادية.