حبس المتهمين باغتصاب فتاة بنها وعرض المجني عليها على الطب الشرعي

قررت نيابة مركز بنها حبس 4 عاطلين، اليوم، بتهمة اغتصاب فتاة وسط الزراعات بقرية «وروة»، التابعة لمركز بنها وتركوها فى حالة إعياء وفروا هاربين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الإغتصاب كما قررت عرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان واقعة الاغتصاب من عدمه، واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكاب الواقعة حيث أكد أحد الجناة أنه قام باستدراج المجني عليها، بحجة تنظيف شقة والدته وفى سبيل ذلك، استقلت معه السيارة وفى طريق العودة اتصل من خلال هاتفه المحمول بأصدقائه الثلاثة الآخرين الذين التقوا به فى مكان العثور على الفتاة وسط الزراعات بقرية ورورة وتناوبوا على اغتصابها.

كان اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، تلقي إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالى بعثورهم على فتاة 21 عاما، فى حالة إعياء شديد وسط الزراعات المتاخمة لقرية ورورة، دائرة مركز بنها.

وانتقل على الفور اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الفتاه تعرضت للاغتصاب من قبل 4 ذئاب بشرية، قام أحدهم باستدراجها بالاتصال بها للحضور إلى شقة والدته لمساعدتها فى تنظيف الشقة، وتوجه بسيارة يقودها لإحضار المجني عليها، وفي الطريق اتصل بثلاثة آخرين من أصدقائه، ثم انحرف بالسيارة والفتاة إلى أحد الزراعات بقرية ورورة، وما إن حضر باقي المتهمون حتى قاموا باغتصابها بوحشية، وتركوها فى حالة إعياء شديد حتى عثر عليها الأهالي ونقلوها للمستشفى وألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.