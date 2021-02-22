«هاوس أوف ون».. سقف واحد يجمع المسلمين والمسيحيين واليهود بألمانيا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن المسلمين والمسيحيين واليهود سيجتمعون معًا في ألمانيا، تحت سقف واحد في مكان جديد للعبادة، يجمع أتباع الديانات الثلاثة في موقع كان لكنيسة هدمها الحكام الشيوعيون في ألمانيا الشرقية.

وبحسب تقرير الصحيفة، سيتم وضع حجر الأساس لـ هاوس أوف ون في برلين خلال حفل سيقام يوم 27 مايو المقبل، وذلك يشكل نهاية لـ 10 سنوات من التخطيط وبداية لما يقدر بأربع سنوات من البناء، وتكمن رمزية المشروع الجديد في التعاون والحوار بين الأديان، وسيضم المبنى الذي تبلغ تكلفته 47 مليون يورو، والذي صممه المهندس المعماري في برلين كويين مالفيتسي كنيسة ومسجدا وكنيسا، وهم مرتبطون بقاعة اجتماعات مركزية، وستتم دعوة أتباع الديانات والطوائف الأخرى وغير المؤمنين إلى قاعة الاجتماعات الكبيرة للبحث في أهم الأحداث وتعزيز المناقشات.

وقال رولاند ستولت وهو عالم اللاهوت المسيحي، والذي ساعد في بدء المشروع إن الفكرة بسيطة جدا، وأردنا بناء بيت للصلاة والتعلم، حيث يمكن لهذه الأديان الثلاثة أن تتعايش بينما يحتفظ كل منها بهويته الخاصة، وبدوره قال الحاخام أندرياس ناخاما، الذي يحول الرؤية إلى حقيقة بالشراكة مع القس والإمام، وفقا للصحيفة، إن هناك طرق عديدة مختلفة لله، وكل منها طريق جيد.

وأضاف أنه في هاوس أوف ون المسيحيون والمسلمون واليهود سيتعبدون كل على حدة، لكنهم سيزورون بعضهم البعض في الأعياد الدينية والاحتفالات والمناسبات الأخرى، وهذا المكان أكثر من مجرد رمز، إنه بداية حقبة جديدة نظهر فيها أنه لا توجد كراهية بيننا.

وسيتم بناء «هاوس أوف ون» في موقع كنيسة القديس بطرس في بيتريبلاتز، التي تضررت خلال الحرب العالمية الثانية وهدمتها سلطات جمهورية ألمانيا الديمقراطية في عام 1964، وبعد ذلك تم التفكير في إعادة إحياء الموقع، وقال ستولت: أردنا إنشاء نوع جديد من المباني المقدسة التي تعكس برلين اليوم.

وساهمت الحكومة الفيدرالية وولاية برلين بمبلغ 30 مليون يورو من تكلفة المشروع، وجمعت 9 ملايين يورو من التبرعات، ومن المتوقع جمع نحو 9 ملايين يورو أخرى لازمة لاسكتمال المشروع.